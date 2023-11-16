Полузащитник «Торино» Риччи подарил Медведеву игровую майку
Полузащитник «Торино» Самуэле Риччи подарил свою футболку теннисисту Даниилу Медведеву после победного матча россиянина на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Даниил Медведев и Самуэле Риччи.
Фото Соцсети журналиста Хосе Моргадо.
Россиянин обыграл немца Александра Зверева и досрочно вышел в полуфинал турнира.
Медведев в ответ на подарок, признался, что пока не может отдать свою майку, так как ему нужно в них играть следующие матчи. Спортсмены сделали фото на фоне подписанной футболки итальянца.
Матч красной группы Даниил Медведев — Карлос Алькарас состоится 17 ноября.
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