Полузащитник «Торино» Риччи подарил Медведеву игровую майку

Полузащитник «Торино» Самуэле Риччи подарил свою футболку теннисисту Даниилу Медведеву после победного матча россиянина на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Даниил Медведев и Самуэле Риччи. Фото Соцсети журналиста Хосе Моргадо.

Россиянин обыграл немца Александра Зверева и досрочно вышел в полуфинал турнира.

Медведев в ответ на подарок, признался, что пока не может отдать свою майку, так как ему нужно в них играть следующие матчи. Спортсмены сделали фото на фоне подписанной футболки итальянца.

Матч красной группы Даниил Медведев — Карлос Алькарас состоится 17 ноября.