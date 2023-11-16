Чесноков считает, что Зверев играл нерешительно против Медведева

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что представитель Германии Александр Зверев играл нерешительно в решающие моменты матча второго тура Итогового турнира ATP против россиянина Даниила Медведева.

«Поначалу казалось, что все будет легко и просто у Медведева, но потом Зверев дал бой и вроде бы перехватил инициативу. В первом сете он допустил легкую ошибку на тай-брейке, во втором пытался выиграть наотмашь, и у него получалось, но он тратил очень много сил. В первом розыгрыше при счете 5:4 во второй партии Медведев сыграл феноменально, потом выиграл еще одно очко. В следующих двух розыгрышах Зверев отдал все, и у него не было шансов не ошибиться на матчболе. Мне очень понравился матч, была интрига, я до самого конца не знал, кто выиграет. Не ожидал, что в конце будет настолько грубая ошибка. Считаю, что Зверев играл нерешительно в решающие моменты, а Даниил, наоборот, проявил стойкость. Здорово, что Медведев выиграл, он играл хорошо, выход в полуфинал Итогового турнира — это потрясающий результат», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Медведев победил Зверева со счетом 7:6 (9:7), 6:4.

В следующем матче красной группы россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания). Зверев встретится с Андреем Рублевым. Игры пройдут 17 ноября.