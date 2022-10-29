Алькарас о поражении в полуфинале Базеля: «Победить сегодня было невозможно»

Алькарас прокомментировал поражение от Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Базеле

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал поражение от канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Базеле (Швейцария). Испанец уступил со счетом 3:6, 2:6.

«Я старался, но победить сегодня было невозможно! Базель, спасибо за поддержку на этой неделе! Следующая остановка: Париж», — написал Алькарас на своей странице в Twitter.

В финале Оже-Альяссим сыграет с датчанином Хольгером Руне, который обыграл испанца Роберто Баутисту Агута (7:6 (7:1), 7:6 (8:6).