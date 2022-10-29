Ольховский оценил физическую форму Медведева перед финальным матчем турнира в Вене

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, что думает о состоянии российского теннисиста Даниила Медведева.

«Текущая форма Медведева хорошая. Ему вполне по силам успешно выступить на итоговом турнире АТР. Непонятно, в каком состоянии к нему подойдет Рафаэль Надаль. По Новаку Джоковичу можно будет сделать выводы на следующей неделе. С сербом Даниил играл в Астане и имел неплохие шансы на победу, но помешала травма. По игре Медведев смотрится хорошо, можно сказать, что он поймал кураж. И потому на итоговом турнире стоит ожидать высокого результата», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.