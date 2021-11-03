Пэм Шрайвер: «У Джоковича нет слабых мест»

Бывшая первая ракетка мира в паре Пэм Шрайвер поделилась мнением о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«Что заставляет Новака доминировать где бы то ни было? Он последователен, он играет в защите, он атакует, его подача выросла с того уровня, который мы видели 10-12 лет назад, в его игре нет слабых мест», — сказала Пэм Шрайвер на Tennis Channel.

Первая ракетка мира Новак Джокович сегодня победил Мартона Фучовича во втором круге турнира в Париже (6:2, 4:6, 6:3).

Следующим соперником 34-летнего серба станет победитель пары Адриан Маннарино (Франция) — Гаэль Монфис (Франция).