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Пэм Шрайвер: «У Джоковича нет слабых мест»

Бывшая первая ракетка мира Шрайвер считает, что у Джоковича нет слабых мест
15:38
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Бывшая первая ракетка мира в паре Пэм Шрайвер поделилась мнением о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«Что заставляет Новака доминировать где бы то ни было? Он последователен, он играет в защите, он атакует, его подача выросла с того уровня, который мы видели 10-12 лет назад, в его игре нет слабых мест», — сказала Пэм Шрайвер на Tennis Channel.

Первая ракетка мира Новак Джокович сегодня победил Мартона Фучовича во втором круге турнира в Париже (6:2, 4:6, 6:3).

Следующим соперником 34-летнего серба станет победитель пары Адриан Маннарино (Франция) — Гаэль Монфис (Франция).

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