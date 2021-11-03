Рублев не смог выйти в третий круг турнира в Париже
Рублев проиграл во втором круге турнира в Париже
16:39
Теннисист Андрей Рублев проиграл во втором круге турнира в Париже. Россиянина обыграл американец Тейлор Фритц (5:7, 6:7 (2:7)).
Фритц в следующем туре сыграет с победителем в паре Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — Райлли Опелка (США).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 7:5, 7:6 (7:2)
Следующий соперник
Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — Райлли Опелка (США)
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