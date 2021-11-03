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Рублев не смог выйти в третий круг турнира в Париже

Рублев проиграл во втором круге турнира в Париже
16:39
Андрей Рублев. Фото Twitter
Андрей Рублев. Фото Twitter
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Теннисист Андрей Рублев проиграл во втором круге турнира в Париже. Россиянина обыграл американец Тейлор Фритц (5:7, 6:7 (2:7)).

Фритц в следующем туре сыграет с победителем в паре Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — Райлли Опелка (США).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 7:5, 7:6 (7:2)

Следующий соперник
Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — Райлли Опелка (США)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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