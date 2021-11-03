«Хорошее начало». Хачанов поделился эмоциями после победы в первом круге турнира в Париже
15:10
Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями после победы над Микаэлем Имером (6:4, 7:5) в первом круге турнира серии Masters в Париже (Франция).
«Париж. Хорошее начало. Этот турнир особенный и один из любимых для меня. Постараюсь сделать все возможное на этой неделе в последнем турнире сезона!» — написал Хачанов в Instagram.
Следующим соперником россиянина станет болгарский теннисист Григор Димитров, который победил француза Ришара Гаске (6:1, 4:6, 6:2) в матче первого раунда.
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