«Хорошее начало». Хачанов поделился эмоциями после победы в первом круге турнира в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями после победы над Микаэлем Имером (6:4, 7:5) в первом круге турнира серии Masters в Париже (Франция).

«Париж. Хорошее начало. Этот турнир особенный и один из любимых для меня. Постараюсь сделать все возможное на этой неделе в последнем турнире сезона!» — написал Хачанов в Instagram.

Следующим соперником россиянина станет болгарский теннисист Григор Димитров, который победил француза Ришара Гаске (6:1, 4:6, 6:2) в матче первого раунда.