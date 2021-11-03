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«Хорошее начало». Хачанов поделился эмоциями после победы в первом круге турнира в Париже

15:10
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Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями после победы над Микаэлем Имером (6:4, 7:5) в первом круге турнира серии Masters в Париже (Франция).

«Париж. Хорошее начало. Этот турнир особенный и один из любимых для меня. Постараюсь сделать все возможное на этой неделе в последнем турнире сезона!» — написал Хачанов в Instagram.

Публикация от Karen Khachanov |Карен Хачанов (@karenkhachanov)

Следующим соперником россиянина станет болгарский теннисист Григор Димитров, который победил француза Ришара Гаске (6:1, 4:6, 6:2) в матче первого раунда.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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