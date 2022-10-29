Оже-Альяссим обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Базеле
Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл в полуфинале одиночного разряда турнира в Базеле испанца Карлоса Алькараса. Счет в матче — 6:3, 6:2.
В финале канадец сыграет с победителем пары Хольгер Руне (Дания) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 6).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 135 350 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 6:3, 6:2
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