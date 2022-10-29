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Сегодня, 17:11

Оже-Альяссим обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Базеле

Виктория Кравченко
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Оже-Альяссим.
Фото AFP

Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл в полуфинале одиночного разряда турнира в Базеле испанца Карлоса Алькараса. Счет в матче — 6:3, 6:2.

В финале канадец сыграет с победителем пары Хольгер Руне (Дания) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 6).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 135 350 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 6:3, 6:2

Карлос Алькарас
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