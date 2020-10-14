Генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев в беседе с «СЭ» прокомментировал выступление российских теннисистов на турнире АТР в Санкт-Петербурге.

— Впечатлены игрой Медведева против Гаске?

— Был очень сильный соперник. Гаске выходил в десятку лучших теннисистов мира. У него очень сильная подача. Но Медведев переломил ход встречи, взял себя в руки и уверенно выиграл.

— В четвертьфинале Медведев сыграет с Опелкой. Насколько это серьезный соперник для Медведева?

— Мы видели сегодня Опелку в парном теннисе. Ему в баскетбол надо с его ростом. Подача у него со скоростью между 210 и 222 километров в час. С ним сложно играть, но у него есть и слабые места. Он не такой мобильный в погоне за низкостелющимися мячами. В таком матче Даниилу расслабляться не стоит.

— Тяжело ли будет Рублеву и Хачанову в 1/8 финала после того, как они сегодня провели изнурительный матч в паре?

— Ну не такой изнурительный он был. Казалось, все, победа в руках — три матчбола, один на своей подаче, но упустили. Хотя игра была очень интересной — и длинные розыгрыши, и короткие. Мы увидели, чем богат парный теннис. Достойно играли. Теперь руки развязаны — надо двигаться в одиночном разряде. (Константин Колмаков)