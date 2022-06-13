В Госдуме РФ поздравили Медведева, который возглавил обновленный рейтинг АТР

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о первом месте российского теннисиста Даниила Медведева в обновленном рейтинге ATP.

«Мы хотим его поздравить. Все-таки первая ракетка мира — мечта любого теннисиста, любого спортсмена, который хочет подняться на пьедестал. К сожалению, Даниил не смог выиграть в финальном поединке в турнире в Нидерландах. Но все равно мы его поздравляем. Даниил заслуживает быть первой ракеткой мира. Это доказывает, что он один из сильнейших теннисистов современности. Это важно. В первую очередь для спортсмена, его тренера, семьи. И, конечно, важно для нас. Мы его болельщики, поклонники. Мы гордимся, что в нашей школе тенниса такие мощные спортсмены, которые достигают вершин не только для себя, но и для всей нашей страны, для Федерации тенниса России», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

26-летний росиянин опередил серба Новака Джоковича, который переместился на третью строчку. На второе место поднялся немец Александр Зверев.

Медведев уже возглавлял рейтинг с 28 февраля по 21 марта 2022 года. С 31 марта по 18 мая россиянин не выступал в турнирах из-за операции по удалению грыжи.