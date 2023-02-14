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Ольховский: «Медведев и Рублев могут далеко пройти на турнире в Роттердаме»

Виталий Косик
Корреспондент
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев в конце прошлого сезона показали, что входят в число сильнейших теннисистов планеты, поэтому могут далеко пройти на турнире в Роттердаме.

«Я думаю, что Рублев и Медведев должны пройти первый круг. У Рублева будет тяжелый матч, Де Минаур очень цепкий противник, но темп игры у Андрея выше. У Медведева в соперниках испанец, но Даниил играет намного сильнее и должен его обыгрывать. Ребята в том году показали, что входят в число сильнейших теннисистов мира, поэтому они могут пройти далеко, вплоть до победы на турнире, мы рассчитываем на хорошие результаты, но нужно посмотреть, насколько они сейчас готовы», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В первом круге турнира АТР Роттердаме Рублев сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром, а Медведеву будет противостоять испанец Алехандро Давидович-Фокина.

Призовой фонд турнира составляет 2,07 миллионов евро.

Источник: https://tass.ru/sport/17041551
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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