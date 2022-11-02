Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:56

Ольховский не считает трагедией вылет Медведева во втором круге «Мастерса» в Париже

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Победитель двух турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева в матче против австралийца Алекса Де Минаура (4:6, 6:2, 5:7) во втором круге турнира ATP в Париже (Франция)

«Медведев неплохо играл. Подача в последнем гейме немного подвела его. Будем ждать успешного выступления Даниила на Итоговом турнире ATP. Его соперник играл хорошо. Может быть, что-то у Дани не сработало. Это не трагедия, не катастрофа. В этом ничего нет. Обидный проигрыш. Впереди важный турнир», — сказал Ольховский «СЭ».

В третьем круге Де Минаур встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Итоговый турнир ATP, в котором примет участие Медведев, пройдет с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
«Атлетико» — главный позор Лиги чемионов: потратил сотни миллионов и занял последнее место
Один послал Фуркада, второй замешан в обысках у Логинова. Украинский биатлон ищет нового босса
СМИ назвали запрет Сунака на фрекинг подарком Путину
Медведев назвал задержанных в Уфе за теракты студентов отморозками
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает, что Карацев принял верное решение, возобновив работу с Яцыком
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости