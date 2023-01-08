Новак Джокович выиграл турнир в Аделаиде

Сербский теннисист Новак Джокович в финале турнира в Аделаиде обыграл американца Себастьяна Корда со счетом 6:7, 7:6, 6:4. Игра длилась 3 часа 8 минут.

Первый сет остался за американцем 7:6 (10:8), во втором сете сербский теннисист сравнял счет 7:6 (7:3), а в третьем сете Новак Джокович позволил Себастьяну Корде взять четыре гейма.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Себастьян Корда (США) — 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 6:4