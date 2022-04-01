Норвежец Рууд вышел в финал турнира в Майами

Норвежец Каспер Рууд вышел в финал турнира ATP в Майами, переиграв в полуфинале аргентинца Франсиско Черундоло — 6:4, 6:1

Матч длился один час 35 минут. На счету Рууда шесть эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. У Черундоло — один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк из пяти.

В финале Рууд сыграет с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Карлос Алькарас (Испания, 14).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 6:4, 6:1