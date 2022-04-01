Норвежец Рууд вышел в финал турнира в Майами
Норвежец Каспер Рууд вышел в финал турнира ATP в Майами, переиграв в полуфинале аргентинца Франсиско Черундоло — 6:4, 6:1
Матч длился один час 35 минут. На счету Рууда шесть эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. У Черундоло — один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк из пяти.
В финале Рууд сыграет с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Карлос Алькарас (Испания, 14).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 6:4, 6:1
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