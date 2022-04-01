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Тарпищев прокомментировал вылет Медведева из турнира в Майами

Тарпищев рассказал о причинах поражения Медведева в 1/4 финала турнира Майами
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет россиянина Даниила Медведева из турнира серии «мастерс» в Майами. В четвертьфинале Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу со счетом 6:7 (7:9), 3:6.

«По игре с задней линии Даня лучше выглядел, и не позволь он сопернику оторваться в первом сете, сумей он взять тай-брейк, Медведев довел бы до победы и матч. Поляк лучше принимал и чуть лучше подавал. Даня по качеству игры был чище, но Хуркач умело рвал ритм игры и много выходил к сетке», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Таким образом, Медведев не сможет возглавить рейтинг ATP. Ему было необходимо дойти до полуфинала, чтобы занять первое место рейтинга и обойти сербского теннисиста Новака Джоковича.

Источник: https://tass.ru/sport/14252469
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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