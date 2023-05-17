Рууд вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
Норвежец Каспер Рууд обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в четвертьфинале турнира ATP серии «Мастерс» в Риме — 7:6 (7:5), 6:4. Матч длился 2 часа 6 минут.
В полуфинале Рууд сыграет с датчанином Хольгером Руне, который победил серба Новака Джоковича.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 24) — 7:6 (7:5), 6:4
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