Кирьос обыграл Циципаса во втором круге турнира в Халле
Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл грека Стефаноса Циципаса во втором круге одиночного разряда турнира в Халле, Германия.
Матч продолжался 2 часа и 7 минут и завершился со счетом 5:7, 6:2, 6:4.
Австралиец Кирьос выполнил 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету грека Циципаса 18 подачи на вылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.
В четвертьфинале турнира 27-летний австралиец сыграет против 30-летнего испанца Пабло Карренье-Бусты.
Халле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 134 520 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Ник Кирьос (Австралия WC) — Стефанос Циципас (Греция, 2) (5:7, 6:2, 6:4)
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