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Сегодня, 19:04

Кирьос обыграл Циципаса во втором круге турнира в Халле

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Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл грека Стефаноса Циципаса во втором круге одиночного разряда турнира в Халле, Германия.

Матч продолжался 2 часа и 7 минут и завершился со счетом 5:7, 6:2, 6:4.

Австралиец Кирьос выполнил 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету грека Циципаса 18 подачи на вылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

В четвертьфинале турнира 27-летний австралиец сыграет против 30-летнего испанца Пабло Карренье-Бусты.

Халле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Ник Кирьос (Австралия WC) — Стефанос Циципас (Греция, 2) (5:7, 6:2, 6:4)

Теннис
Ник Кирьос
Стефанос Циципас
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