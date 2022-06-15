Кирьос обыграл Циципаса во втором круге турнира в Халле

Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл грека Стефаноса Циципаса во втором круге одиночного разряда турнира в Халле, Германия.

Матч продолжался 2 часа и 7 минут и завершился со счетом 5:7, 6:2, 6:4.

Австралиец Кирьос выполнил 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету грека Циципаса 18 подачи на вылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

В четвертьфинале турнира 27-летний австралиец сыграет против 30-летнего испанца Пабло Карренье-Бусты.

Халле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Ник Кирьос (Австралия WC) — Стефанос Циципас (Греция, 2) (5:7, 6:2, 6:4)