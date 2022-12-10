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Сегодня, 09:05

Киргиос: «Джокович, вероятно, выиграет Уимблдон, если я не остановлю его»

Алина Савинова
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Австралийский теннисист Ник Киргиос предположил, кто может выиграть турниры «Большого шлема» в сезоне-2023.

«Рафа выиграет Открытый чемпионат Франции, Джокович, вероятно, выиграет Уимблдон, если я не остановлю его. Джокович настолько доминирует, что если кто-то действительно не улучшит свой уровень на Открытом чемпионате Австралии или Открытом чемпионате США, я не могу представить, чтобы он проиграл. Медведев, возможно, мог бы победить его», — приводит Yard Barker слова Киргиоса.

Австралиец и Джокович сыграли в финале Уимблдона-2022, где победу одержал сербский теннисист.

Источник: https://www.yardbarker.com/tennis/articles/djokovic_will_probably_win_wimbledon_unless_i_stop_him_kyrgios_on_2023/s1_17131_38225725
Теннис
Новак Джокович
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