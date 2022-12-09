Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:48

Медведев сыграет с Фритцем в финале турнира в Саудовской Аравии

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Стал известен соперник россиянина Даниила Медведева по финалу выставочного турнира в Саудовской Аравии.

Медведев поборется за победу с американцем Тэйлором Фритцем, который в полуфинале обыграл англичанина Кэмерона Норри со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 10:6.

Финал пройдет в 10 декабря. Победитель выставочного турнира в Саудовской Аравии получит 1 000 000 долларов призовых, финалист — 500 000 долларов.

Теннис

Diriyah Tennis Cup

1/2 финала

Кэмерон Норри — Тэйлор Фритц — 6:7 (4:7), 6:4, 6:10

Теннис
Даниил Медведев
Тэйлор Фритц
0
Читайте также
«Оказался неугодным»: как звездного российского биатлониста вынудили сменить сборную
В сети высмеяли вылет Бразилии с ЧМ-2022 мемом с кошкой
Рогозин рассказал о попадании под обстрел ВСУ в зоне спецоперации
Военкор Пегов сообщил об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск
В Польше назвали Западную Украину колонией Варшавы
Что такое киберграмотность
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Медведев рассказал, как изменилась его игра за последний год
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости