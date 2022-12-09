Медведев сыграет с Фритцем в финале турнира в Саудовской Аравии

Стал известен соперник россиянина Даниила Медведева по финалу выставочного турнира в Саудовской Аравии.

Медведев поборется за победу с американцем Тэйлором Фритцем, который в полуфинале обыграл англичанина Кэмерона Норри со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 10:6.

Финал пройдет в 10 декабря. Победитель выставочного турнира в Саудовской Аравии получит 1 000 000 долларов призовых, финалист — 500 000 долларов.

Теннис

Diriyah Tennis Cup

1/2 финала

Кэмерон Норри — Тэйлор Фритц — 6:7 (4:7), 6:4, 6:10