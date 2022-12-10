Рублев и Берреттини проиграли в финале парного разряда выставочного турнира в Эр-Рияде
Российский теннисист Андрей Рублев вместе с итальянцем Маттео Берреттини уступили дуэту Хуберт Хуркач (Польша) — Доминик Штефан (Швейцария) в финале парного разряда выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) — 6:7, 6:3, 0:1 (7:10).
Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут.
Напомним, ранее россиянин Даниил Медведев вышел в финал мужского одиночного разряда, где сыграет с американцем Тейлором Фритцем.
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