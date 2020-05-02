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«Не думаю, что у меня были бы шансы с ним, даже в лучшие годы». Агасси назвал лучшего теннисиста в истории

16:08
Роджер Федерер и Андре Агасси. Фото Daily Express
Роджер Федерер и Андре Агасси. Фото Daily Express
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Бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси назвал швейцарца Роджера Федерера лучшим теннисистом в истории.

— Безусловно, номер один — это Роджер Федерер, — цитирует Tennis World USA Агасси. — Никто так не выделялся на фоне соперников, как он. Не думаю, что у меня были бы шансы в матче с ним, даже в лучшие годы.

Мы встречались в финале US Open в 2005 году. Я взял сет, но на большее не был сп

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