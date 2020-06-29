«Насколько же ты эгоистичен?» Кирьос раскритиковал Зверева за несоблюдение карантина

Австралийский теннисист Ник Кирьос подверг критике немца Александра Зверева за несоблюдение карантина.

Ранее после вспышки коронавируса на турнире Новака Джоковича Зверев сдал отрицательный тест, однако заявил, что все равно останется на 14-дневном карантине. Однако позже он появился на вечеринке модельера Филиппа Плейна.

— Я вижу много противоречивых вещей по всему миру, но одна из них — Саша Зверев, — написал Кирьос в Instagram. — Насколько же ты эгоистичен? Если у тебя хватает смелости написать в Twitter, что ты намерен самоизолироваться на 14 дней, и извиниться перед всеми за то, что подвергал их жизни опасности, то можно ведь и остаться дома на эти 14 дней. Господи, теннисный мир меня бесит.