Надаль вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, одержав тысячную победу в карьере

Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. Первая ракетка турнира обыграл соотечественника Фелисиано Лопеса. Победа стала для Надаля тысячной в карьере

Соперником Надаля станет австралиец Джордан Томпсон.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 901 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Фелисиано Лопес (Испания) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4