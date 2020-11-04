Надаль вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, одержав тысячную победу в карьере
4 ноября 2020, 23:24
Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. Первая ракетка турнира обыграл соотечественника Фелисиано Лопеса. Победа стала для Надаля тысячной в карьере
Соперником Надаля станет австралиец Джордан Томпсон.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 901 015 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Фелисиано Лопес (Испания) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4
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