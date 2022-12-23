Надаль уверен, что будет конкурентоспособен на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году

Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что успеет набрать форму к Открытому чемпионату Австралии, который пройдет в 2023 году.

«Я немного поработал над своей физической формой. Думаю, мне понадобится несколько дней в Австралии. Я знаю, что сейчас немного не дотягиваю, но уверен, что смогу подняться на тот уровень, который мне нужен, чтобы быть конкурентоспособным в Австралии», — приводит Reuters слова испанца.

Надаль стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2022, обыграв в финале турнира российского теннисиста Даниила Медведева. Всего на счету испанца 22 победы на турнирах «Большого шлема».