Надаль снялся с турнира в Барселоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира в Барселоне. Об этом он объявил в своих социальных сетях.

«Турнир в Барселоне является особенным для меня, а играть дома — это всегда неповторимое ощущение. Но я еще не готов и поэтому продолжаю процесс подготовки к возвращению на соревнования. Удачи моему другу Давиду Ферреру и всей его команде. Турнир, несомненно, будет иметь успех на всех уровнях», — написал Надаль.

Надаль получил повреждение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги второй степени на Открытом чемпионате Австралии в январе.