Чесноков: «Для Медведева матч с Руне будет очень сложным. У датчанина колоссальные амбиции»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча российского теннисиста Даниила Медведева и датчанина Хольгера Руне в рамках 1/4 финала турнира в Монте-Карло.

«Руне посолиднее, чем Зверев. Будет очень сложный матч для Дани. У Хольгера хорошие подача и движение. Руне хорошо меняет ритм. У датчанина колоссальные амбиции в 19 лет, поэтому будет лезть на Медведева. Медведеву нужно держать Руне на задней линии. Как только короткий — Руне сразу идет на мяч, пытается обострять по полной программе. Руне не любит длинные розыгрыши, потому что сразу начинает уставать. Он совсем не марафонец, как Медведев или Джокович. Медведеву нужно втягивать Руне в длинные розыгрыши и утомлять его. Но у Хольгера очень хлесткий удар. Он активно начинает розыгрыши, при этом хорошо подает. Я не знаю, кто выиграет этот матч», — приводит «Чемпионат» слова Чеснокова.

Матч между Медведевым и Руне пройдет в пятницу, 14 апреля, и начнется не раньше 16.00 по московскому времени.