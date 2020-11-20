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Надаль с нетерпением ждет матча с Медведевым

04:18
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Испанец Рафаэль Надаль после победы над греком Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP признался, что с нетерпением ждет полуфинал. Первым его соперником по плей-офф будет россиянин Даниил Медведев.

— Попасть в полуфинал здесь, в последнем турнире года, — это очень важно, — цитирует пресс-служба ATP Надаля. — Рад этому, и с нетерпением жду полуфинала против Даниила. В прошлом году мне немного не повезло, что я не попал в полуфинал. Здесь всегда сложно играть против лучших игроков мира каждый день. В большинстве случаев немного устаешь, но в этом году все немного по-другому... Я просто рад быть в полуфинале и надеюсь, что буду готов сыграть изо всех сил.

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