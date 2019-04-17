Надаль разгромил Баутисту Агута во втором круге турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надал вышел в третий раунд турнира в Монте-Карло, обыграв соотечественника Роберто Баутисту Агута – 6:1, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
В следующем круге 32-летний Надаль сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Григор Димитров (Болгария).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Роберто Баутиста Агут (Испания) – 6:1, 6:1
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