Джокович не будет досрочно завершать сезон
Сербский теннисист Новак Джокович не планирует досрочно завершать сезон
14:51
Сербский теннисист Новак Джокович не планирует досрочно завершать сезон, сообщает журналист Саша Озмо в своем Twitter.
По данным источника, до конца 2021 года первая ракетка мира точно примет участие в соревнованиях, однако расписание его пока неизвестно.
После финала US Open-2021, в котором Новак проиграл россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 4:6, 4:6), серб заявил, что пока не знает, будет ли еще где-то играть.
В этом сезоне он выиграл три из четырех турниров «Большого шлема».
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