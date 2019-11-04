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Надаль примет решение об участии в Итоговом турнире АТР после сегодняшнего обследования

09:36
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Сегодня испанский теннисист Рафаэль Надаль пройдет МРТ в Пальма-де-Мальорке, сообщает в своем Twitter теннисный журналист Рави Убха.

Результаты обследования будут направлены его врачу Анхелю Руису Которро. Решение об участии в турнире будут приняты на их основании после консультаций спортсмена и доктора.

Ранее испанец снялся с турнира в Париже из-за повреждения мышц живота. Итоговый турнир АТР пройдет в Лондоне (Великобритания) с 10 по 17 ноября.

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