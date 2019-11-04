Надаль примет решение об участии в Итоговом турнире АТР после сегодняшнего обследования

Сегодня испанский теннисист Рафаэль Надаль пройдет МРТ в Пальма-де-Мальорке, сообщает в своем Twitter теннисный журналист Рави Убха.

As per his manager, Nadal to have an MRI in Palma tomorrow. The results to be sent to his doctor (Cotorro), then decisions will be made based on that. — Ravi Ubha (@raviubha) November 3, 2019

Результаты обследования будут направлены его врачу Анхелю Руису Которро. Решение об участии в турнире будут приняты на их основании после консультаций спортсмена и доктора.

Ранее испанец снялся с турнира в Париже из-за повреждения мышц живота. Итоговый турнир АТР пройдет в Лондоне (Великобритания) с 10 по 17 ноября.