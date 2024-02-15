Надаль поделился мнением о равенстве призовых у мужчин и женщин в теннисе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что думает о равенстве призовых у мужчин и женщин в теннисе. Он заявил, что хочет, чтобы женщины зарабатывали больше мужчин, если они генерируют заработок.

«Для меня равенство призовых заключается не в том, чтобы отдавать. Если Серена Уильямс зарабатывает больше меня, собирает стадионы, я не хочу зарабатывать больше нее только потому, что я Рафаэль Надаль. Я хочу равенства. Я хочу, чтобы женщины зарабатывали больше мужчин, если они генерируют заработок», — цитирует Надаля La Sexta.

Ранее Надаль снялся с турнира в Дохе, где должен был впервые сыграть после того, как травмировался на старте сезона в Австралии.

Испанец добавил, что постарается подготовиться к участию в турнире серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который состоится с 4 по 17 марта.