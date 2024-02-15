Надаль: «Джокович — лучший теннисист в истории. Когда вижу его успех, не хочется злиться»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал, что думает о лидере мирового рейтинга 36-летнем сербском спортсмене Новаке Джоковиче.

«Считаю Новака хорошим человеком. Когда я вижу его успех, мне не хочется злиться. Я бы сказал, что он лучший теннисист в истории. Его тело лучше, чем мое, и это тоже имеет значение», — цитирует Надаля La Sexta.

Ранее Надаль снялся с турнира в Дохе, где должен был впервые сыграть после того, как травмировался на старте сезона в Австралии. Испанец добавил, что постарается подготовиться к участию в турнире серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который состоится с 4 по 17 марта.

Джокович является рекордсменом среди мужчин по количеству побед на «Шлемах» — 24. Серб выступит на турнире в Индиан-Уэллс впервые за 5 лет.