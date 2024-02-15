Рублев обыграл Оже-Альяссима в турнире в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу во втором круге турнира в Роттердаме. В трех сетах он переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 3:6, 7:6 (8:6), 7:5.

Матч продолжался 2 часа 36 минут. 26-летний россиянин подал 5 раз навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету 23-летнего канадца 20 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

Следующим соперником Рублева будет австралиец Алекс Де Минаур, который переиграл бельгийца Давида Гоффена.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 134 985 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3:6, 7:6 (8:6), 7:5