Надаль победил Циципаса. Медведев лишился шансов выйти в полуфинал Итогового турнира
20:06
Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса на групповой стадии Итогового турнира в Лондоне.
Таким образом, россиянин Даниил Медведев лишился шансов выйти в полуфинал соревнований.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 9 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Андре Агасси
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:5
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