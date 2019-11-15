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Надаль победил Циципаса. Медведев лишился шансов выйти в полуфинал Итогового турнира

20:06
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Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса на групповой стадии Итогового турнира в Лондоне.

Таким образом, россиянин Даниил Медведев лишился шансов выйти в полуфинал соревнований.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Андре Агасси

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/finals/2019/

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