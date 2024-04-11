Надаль: «Пока не хочу подтверждать, что буду играть в Барселоне, я просто надеюсь на это»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост в преддверии турнира в Барселоне. Спортсмен провел первую тренировку перед Открытым чемпионатом страны по теннису, однако он пока не уверен, примет ли участие в соревновании.

«Привет из Барселоны. Первая тренировка... Рад, что я здесь в дни перед началом турнира. Я приехал понаблюдать, как все пойдет... С желанием попробовать поиграть. Я расскажу вам об этом. Важно сказать, что я не хочу подтверждать, что буду играть, я просто надеюсь на это. Посмотрим», — написал Надаль в своих соцсетях.

Турнир ATP-500 в Барселоне пройдет с 15 по 21 апреля.

В этом сезоне 37-летний испанец выступил только в турнире в Брисбене, где в четвертьфинале уступил австралийцу Джордану Томпсону. Ранее он снялся с «мастерса» в Монте-Карло из-за проблем со спиной.