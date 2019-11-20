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Надаль назвал проблему обновленного Кубка Дэвиса

18:49
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Испанец Рафаэль Надаль после победы на Кубке Дэвиса над сборной России поделился мнением о новом формате турнира. Он напоминает плей-офф на чемпионате мира по футболу.

— Атмосфера была отличная, — цитирует испанца AFP. —  Пока рано говорить о том, что турнир удался. Следует дождаться окончания соревнований и потом сделать выводы. Один отрицательный момент есть. Парная встреча началась после полуночи, а ведь после — рабочий день. Это проблема пришедших на стадион болельщиков.

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