На турнире в Марракеше с кортов смыло грунт, матчи отложены
Матчи на турнире в Марракеше в среду не могут начаться из-за проблем с кортом, сообщает Puntodebreak.
По данным источника, сильный дождь смыл грунт с площадок. Сами игроки, такие как, Дэн Эванс, отказываются выходить на корт для участия в соревнованиях. Они считают, что двигаться на таком покрытии слишком опасно для здоровья.
Сегодня на центральном корте матчей не будет, теннисистов распределят по другим кортам.
Отметим, что 4 апреля матч россиянина Алексея Ватутина с Бенжаменом Бонз в первом круге турнира был прерван при счете 3:6, 0:1.
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