Муте обыграл Вавринку и встретится с Рублевым в финале турнира в Дохе
22:16
Французский теннисист Корантен Муте в полуфинале турнира в Дохе обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 3:6, 7:5, 6:3. Муте сыграет в финале турнира с россиянином Андреем Рублевым, который в полуфинале был сильнее Миомира Кецмановича из Сербии.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 325 200 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Корантен Муте (Франция, Q) — Стэн Вавринка (Швейцария, 1) — 3:6, 7:5, 6:3
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