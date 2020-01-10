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Муте обыграл Вавринку и встретится с Рублевым в финале турнира в Дохе

22:16
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Французский теннисист Корантен Муте в полуфинале турнира в Дохе обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 3:6, 7:5, 6:3. Муте сыграет в финале турнира с россиянином Андреем Рублевым, который в полуфинале был сильнее Миомира Кецмановича из Сербии.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 325 200 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Корантен Муте (Франция, Q) — Стэн Вавринка (Швейцария, 1) — 3:6, 7:5, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/doha/2020/

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