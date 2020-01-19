Монфис получил травму, играя в компьютерную игру

Француз Гаэль Монфис получил получил травму в преддверии Открытого чемпионата Австралии. Однако, по его словам, ему становится лучше и к турниру, который пройдет с 20 января по 2 февраля, он должен быть готов.

— Я играл в компьютерную игру в спальне. Потом от злости стукнул кулаком по спинке кровати, — цитирует Монфиса AFP. — Нужно бы было сделать паузу, но такой возможности нет. Пока приложил лед, но все выглядит нормально. Надеюсь, к началу турнира восстановлюсь.

Первым соперником Монфиса на Australian Open станет китаец Лу Яньсюнь.