Швейцарец Стэн Вавринка после победы над Дэниэлом Эвансом в 1-м круге турнира в Санкт-Петербурге (3:6, 7:6, 7:5) поделился ожиданиями от следующего матча против россиянина Евгения Донского.

«Я могу сказать, что это будет интересный матч. Он отлично играет. Я немного посмотрел его матч, который он играл до моего. Я должен быть сфокусированным на своей игре во время предстоящего поединка с Донским», — цитирует Вавринку официальный сайт турнира.