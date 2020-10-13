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«Могу сказать, что это будет интересный матч». Вавринка — о противостоянии с Донским

09:27
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Швейцарец Стэн Вавринка после победы над Дэниэлом Эвансом в 1-м круге турнира в Санкт-Петербурге (3:6, 7:6, 7:5) поделился ожиданиями от следующего матча против россиянина Евгения Донского.

«Я могу сказать, что это будет интересный матч. Он отлично играет. Я немного посмотрел его матч, который он играл до моего. Я должен быть сфокусированным на своей игре во время предстоящего поединка с Донским», — цитирует Вавринку официальный сайт турнира.

Дополнительная информация:

https://spbopen.ru/sten-vavrinka-schitayu-chto-ya-sejchas-v-horoshej-forme/

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