«Могу сказать, что это будет интересный матч». Вавринка — о противостоянии с Донским
09:27
Швейцарец Стэн Вавринка после победы над Дэниэлом Эвансом в 1-м круге турнира в Санкт-Петербурге (3:6, 7:6, 7:5) поделился ожиданиями от следующего матча против россиянина Евгения Донского.
«Я могу сказать, что это будет интересный матч. Он отлично играет. Я немного посмотрел его матч, который он играл до моего. Я должен быть сфокусированным на своей игре во время предстоящего поединка с Донским», — цитирует Вавринку официальный сайт турнира.
Дополнительная информация:
https://spbopen.ru/sten-vavrinka-schitayu-chto-ya-sejchas-v-horoshej-forme/