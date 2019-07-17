Миша Зверев с победы стартовал на турнире в Ньюпорте, действующий победитель Джонсон проиграл

Немец Миша Зверев в первом раунде турнира в Ньюпорте (США) одержал победу над местным теннисистом Тимом Смычеком – 6:3, 7:6 (7:4).
В другом матче американец Кристофер Юбенкс обыграл соотечественника и действующего победителя турнира Стива Джонсона – 7:6(11:9), 7:6(7:5).
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Open
Призовой фонд 583 585 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Миша Зверев (Германия) – Тим Смычек (США, Q) – 6:3, 7:6 (7:4)
Кристофер Юбенкс (США, WC) – Стив Джонсон (США, 5) – 7:6(11:9), 7:6(7:5)
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