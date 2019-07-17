Миша Зверев с победы стартовал на турнире в Ньюпорте, действующий победитель Джонсон проиграл

Немец Миша Зверев в первом раунде турнира в Ньюпорте (США) одержал победу над местным теннисистом Тимом Смычеком – 6:3, 7:6 (7:4).

В другом матче американец Кристофер Юбенкс обыграл соотечественника и действующего победителя турнира Стива Джонсона – 7:6(11:9), 7:6(7:5).

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 583 585 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Миша Зверев (Германия) – Тим Смычек (США, Q) – 6:3, 7:6 (7:4)

Кристофер Юбенкс (США, WC) – Стив Джонсон (США, 5) – 7:6(11:9), 7:6(7:5)