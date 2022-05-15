Мектич и Павич выиграли парный турнир в Риме

Теннисисты из Хорватии Никола Мектич и Мате Павич выиграли парный турнир в Риме.

В финале они победили Джона Изнера из США и Диего Шварцмана из Аргентины со счетом — 6:2, 6:7 (6:8), 12:10. Игра продолжалась 1 час 57 минут.

Мектич и Павич сделали три подачи навылет и допустили две двойные ошибки. У Изнера и Шварцмана три эйса и три двойные ошибки.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 3) — Джон Изнер/Диего Шварцман (США/Аргентина) — 6:2, 6:7 (6:8), 12:10