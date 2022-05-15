Карацев проиграл Маннарино на старте турнира во Франции

Российский теннисист Аслан Карацев не смог пройти во второй круг турнира во Франции.

В первом круге он проиграл Адриану Маннарино из Франции со счетом 6:7 (7:9), 4:6. Игра продолжалась 2 часа 17 минут.

В следующем туре Маннарино сыграет с победителем матча Артур Риндеркнех (Франция) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания).

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Адриан Маннарино (Франция) — Аслан Карацев (Россия, 6) — 7:6 (9:7), 6:4