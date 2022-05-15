Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:26

Карацев проиграл Маннарино на старте турнира во Франции

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский теннисист Аслан Карацев не смог пройти во второй круг турнира во Франции.

В первом круге он проиграл Адриану Маннарино из Франции со счетом 6:7 (7:9), 4:6. Игра продолжалась 2 часа 17 минут.

В следующем туре Маннарино сыграет с победителем матча Артур Риндеркнех (Франция) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания).

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Адриан Маннарино (Франция) — Аслан Карацев (Россия, 6) — 7:6 (9:7), 6:4

Теннис
Аслан Карацев
2
2
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
Сальвадор стал городом из колючей проволоки. «Гонка Героев», день четвертый
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мектич и Павич выиграли парный турнир в Риме

Джокович обыграл Циципаса и выиграл турнир ATP в Риме
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости