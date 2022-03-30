Хуркач сыграет с Медведевым в четвертьфинале турнира в Майами
Польский теннисист Хуберт Хуркач одержал победу в четвертом круге турнира в Майами. В двух сетах он переиграл Ллойда Харриса из ЮАР — 7:6 (7:3), 6:2.
Следующим соперником Хуркача будет россиянин Даниил Медведев, который обыграл американца Дженсона Бруксби.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Хуберт Хуркач (Польша) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 7:6 (7:3), 6:2
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