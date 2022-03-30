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Сегодня, 03:40

Хуркач сыграет с Медведевым в четвертьфинале турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Польский теннисист Хуберт Хуркач одержал победу в четвертом круге турнира в Майами. В двух сетах он переиграл Ллойда Харриса из ЮАР — 7:6 (7:3), 6:2.

Следующим соперником Хуркача будет россиянин Даниил Медведев, который обыграл американца Дженсона Бруксби.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Хуберт Хуркач (Польша) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 7:6 (7:3), 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/miami/2022/
Теннис
Даниил Медведев
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