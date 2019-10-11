Медведев вышел в полуфинал турнира в Шанхае
09:15
Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини в 1/4 финала турнира в Шанхае — 6:3, 7:6 (7:4).
Их матч продолжался 1 час 27 минут. В полуфинале турнира Медведев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 3) — Фабио Фоньини (Италия, 10) — 6:3, 7:6 (7:4)