Медведев вылетел в первом круге турнира в Цинциннати, уступив Фоньини

Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Фабио Фоньини в первом круге турнира в Цинциннати. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:7 (5:7), 4:6. В следующем круге Фоньини сыграет с победителем матча Робин Хаасе – Адриан Маннарино.

В других поединках турнира испанец Фелисиано Лопес переиграл корейца Чон Хена, а француз Ришар Гаске – австралийца Джон-Патрика Смита.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 973 120 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Фоньини (Италия) – МЕДВЕДЕВ (Россия) – 7:6 (7:5), 6:4

Лопес (Испания) – Чон Хен (Корея) – 7:6 (7:5), 6:1

Гаске (Франция) – Смит (Австралия, Q) – 6:4, 6:4

Крюгер (США, Q) – Пэр (Франция) – 6:2, 6:1

Карлович (Хорватия) – Веселы (Чехия) – 6:3, 3:6, 7:5

Пол (США, WC) – Янг (США) – 6:4, 7:6 (7:4)