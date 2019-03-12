Медведев уступил Краиновичу в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Филип Краинович обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:2) в третьем раунде турнира АТР в Индиан-Уэллсе (США). Матч продолжался один час и 19 минут.

В следующем раунде серб сыграет с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) - Рафаэль Надаль (Испания).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Филип Краинович (Сербия, Q) - Даниил Медведев (Россия, 14) - 6:3, 6:2