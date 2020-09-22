Медведев сохранял 5-е место в рейтинге ATP, Шаповалов впервые в карьере попал в первую десятку

Канадский теннисист Денис Шаповалов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP. Лидерство сохраняет победитель турнира в Риме Новак Джокович.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, остался на пятой строчке. Его соотечественник Андрей Рублев опустился на 14-ю позицию.

Рейтинг ATP

22 сентября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 260

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5175

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3030

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860

10 (14). Денис Шаповалов (Канада) — 2660...

14 (12). Андрей Рублев (Россия) — 2414...

16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2200