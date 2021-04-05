Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP

В обновленном рейтинге ATP немецкий теннисист Александр Зверев опередил швейцарца Роджера Федерера, став шестой ракеткой мира. На первой строчке — серб Новак Джокович.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, продолжает занимать второе место. Третий — испанец Рафаэль Надаль.

Другие россияне — Андрей Рублев (8-й), Карен Хачанов (24-й), Аслан Карацев (28-й).

Рейтинг АТР

Положение на 5 апреля

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 11 963

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 030

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8660

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7040

6 (7). Александр Зверев (Германия) — 6125

7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5400

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3720

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453. ...

24 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2280...

28 (27). Аслан Карацев (Россия) — 1918

?* - положение в предыдущем рейтинге