Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP
В обновленном рейтинге ATP немецкий теннисист Александр Зверев опередил швейцарца Роджера Федерера, став шестой ракеткой мира. На первой строчке — серб Новак Джокович.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, продолжает занимать второе место. Третий — испанец Рафаэль Надаль.
Другие россияне — Андрей Рублев (8-й), Карен Хачанов (24-й), Аслан Карацев (28-й).
Рейтинг АТР
Положение на 5 апреля
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 11 963
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 030
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8660
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7040
6 (7). Александр Зверев (Германия) — 6125
7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5400
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3720
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453. ...
24 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2280...
28 (27). Аслан Карацев (Россия) — 1918
?* - положение в предыдущем рейтинге
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