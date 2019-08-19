Медведев раздает автографы после победы в финале. Видео

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в финале турнира в Цинциннати (США) раздал автографы болельщикам. В финале он обыграл бельгийца Давида Гоффена (7:6 (7:3), 6:4).

Продолжительность противостояния составила 1 час и 41 минуту. На счету россиянина 10 эйсов, тогда как у его соперника в 2 раза меньше. Гоффен допустил 7 двойных ошибок, Медведев — 1.

Медведев дебютирует в топ-5 рейтинга ATP. Для него это был третий финал кряду, в двух предыдущих он уступил.